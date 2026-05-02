Hace nueve años, al terminar la fase regular del torneo Clausura 2017, América se había quedado eliminado del certamen en la fase regular con lo que se firmó la peor temporada del club en la última década. A raíz de eso, se hicieron cambios institucionales, uno de ellos firmar a Santiago Baños para asumir la presidencia.

Nueve años después y con el respaldo que brindan los éxitos deportivos, Santiago Baños habló en exclusiva con sdpnoticias antes de arrancar la Liguilla para hacer un balance personal de lo que ha sido su gestión al frente del Club América, equipo que consiguió su boleto consecutivo a la fiesta grande número 17, algo que ningún otro cuadro del futbol mexicano puede presumir actualmente.

“Bien. Obviamente con altas y con bajas como suele pasar en esta industria, pero afortunadamente son nueve años de estar al frente del proyecto deportivo, cumplimos ahora con entrar a la Liguilla número 17, hemos estado en todos los torneos menos el que se canceló por la pandemia, pero somos el único equipo que tiene esos números, esa efectividad del 100 por ciento de Liguillas y nos pone contentos, nos motiva a seguir trabajando, demostrar que queremos ser un equipo protagonista, que pelea por títulos y seguir trabajando en ese sentido”. Expresó Santiago Baños.

Santiago Baños sabe que más de uno quiere su puesto en América

Cuando las cosas no caminan en América o se tornan irregulares, Santiago Baños suele ser el blanco de las críticas de medios de comunicación y aficionados. Esto es algo que el directivo azulcrema tiene bien asimilado, por lo que no le genera preocupación.

“La verdad no me preocupa, no le pongo mucha atención. Sé como es esta silla, sé como es la industria, sé como son los medios y la gente que trabaja dentro de los medios, así como lo que pasa dentro de América que se magnifica muy rápido. Hay parte de la prensa tanto escrita como de redes sociales que les gusta magnificar y aprovecharse de los malos momentos que tiene el club para darse a conocer y dar tema de que hablar, pero así es el club porque es lo que genera, es el club más importante y más grande que hay en el país y mucha parte de América”. Señaló Santiago Baños.

Además, el presidente de las Águilas apuntó a que muchas veces esos señalamientos provienen de personajes que desean tener el puesto que hoy tiene y no puede hacerse con él.

“Estamos acostumbrados, somos conscientes de lo que genera este equipo, trabajamos sabiendo que así es esta industria y que queremos ser protagonistas, cada quien aporta su granito de arena para que esto funcione. No me tomo las cosas personales, sé que es parte de la silla donde estoy sentado, que hay mucha gente que quisiera estar y que no puede. Con mucha tranquilidad ya lo tomamos, son muchos años”. Señaló Santiago Baños.

Santiago Baños y su balance a nueve años en la presidencia del Club América. (cortesia)

Continuidad y paciencia; las claves en el proyecto de América con Santiago Baños

Continuidad y paciencia son dos palabras que no suelen abundar en el futbol mexicano, pero en América las han tenido con Santiago Baños, quien ha entregado cuatro títulos de Liga MX en su gestión para retribuir la confianza que dice haber sentido de Emilio Azcárraga Jean en este tiempo.

“Un título cada dos años son buenos números. En cuanto a lo del tiempo, América es una institución que suele dar continuidad a los proyectos, el dueño sabe que hay que tener paciencia para que los proyectos funcionen, nos da el voto de confianza en cuanto al trabajo y eso obviamente se agradece. Tratamos de responder con resultados y buen trabajo. Siempre lo he dicho: voy a estar agradecido con la institución y con el señor Azcárraga toda la vida por la oportunidad de trabajar aquí”. Compartió Santiago Baños.

Al final, el presidente milloneta confesó que no sabe si se quedará otros nueve años en Coapa, pero mientras esté en el cargo, continuará con el mismo trabajo que hasta el día de hoy.