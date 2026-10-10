Durante el reciente Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo dedicó un mensaje a sus compañeros e integrantes de los partidos aliados, el PT y el Partido Verde.

Alfonso Durazo indicó que sería un grave error creer que la partida de un socio político provocaría una derrota electoral, por lo que instó a cerrar filas y mantener la unidad para no darle gusto a la oposición.

“Sería un error partir en nuestros acuerdos de que el eventual retiro de un aliado podría hacernos perder. Tenemos que partir de lo que juntos podemos ganar” Alfonso Durazo

El dirigente señaló que no se debe administrar cuotas de poder, advirtiendo que algunos triunfadores en las encuestas no necesariamente apoyan los verdaderos ideales de la cuarta transformación.

Alfonso Durazo sostuvo que sería un error asumir que la salida de alguno de sus aliados los haría perder

Durante la sesión del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño fijó una postura clara sobre las alianzas políticas del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

“Llamamos también fraternalmente a nuestros partidos hermanos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, a participar proactivamente en esta construcción. Estoy seguro de que el diálogo franco nos permitirá encontrar equilibrios sin diluir ni cancelar diferencias” Alfonso Durazo

Convocó formalmente al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a sumarse de manera proactiva en la edificación de 17 coaliciones estatales ganadoras, incluyentes y capaces de integrar a todos los liderazgos.

“Hoy es la hora de actuar con magnanimidad y de caminar juntos en la conformación de 17 coaliciones ganadoras, amplias, incluyentes, que integren a todas y a todos los liderazgos, a los equipos de cada aspirante y escuchar a quienes aún no encuentran un espacio de colaboración” Alfonso Durazo

Advirtió que “sería un error partir en nuestros acuerdos de que el eventual retiro de un aliado podría hacernos perder” rumbo a las elecciones 2027.

Alfonso Durazo afirmó que la estrategia conjunta debe basarse estrictamente en “lo que juntos podemos ganar”.

“Necesitamos poner el acento en lo constructivo, levantar la mira para cancelar sin recelo alguno todo aquello que debilita nuestros lazos, sean palabras o sean acciones, y fortalecer con genuina generosidad todo aquello que consolida nuestra alianza” Alfonso Durazo

Alfonso Durazo pidió a Morena y a sus aliados no dar gusto a la oposición

Reconoció que las tensiones entre fuerzas aliadas son normales, pero instó a dirimirlas en mesas de negociación bajo la máxima de que “hablando se entiende la gente”. Asimismo, pidió cancelar sin recelo palabras o acciones que debiliten sus lazos.

“Nada tiene de extraño que haya tensiones ocasionales entre aliados. Es normal. Lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimirlas en una mesa de negociación” Alfonso Durazo

Alfonso Durazo pidió a Morena y a sus aliados “no dar gusto a quienes llevan años frotándose las manos y redactando el acta de defunción de nuestra alianza” a la espera de un quiebre interno.

“No demos gusto a quienes llevan años frotándose las manos y redactando el acta de defunción de nuestra alianza, mientras nuestros adversarios siguen esperando nuestra división” Alfonso Durazo

Destacó que ambos partidos han sido fundamentales para consolidar el marco legal y las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación.

“Nosotros debemos seguir fortaleciéndonos en lo interno y en lo externo; hablando se entiende la gente y hablando podremos ponernos de acuerdo con nuestros aliados” Alfonso Durazo