Ariadna Montiel rechazó que su partido se esté desplazando hacia la derecha o el centro-derecha, luego de que Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, señalara que el movimiento se está alejando de la izquierda.

El martes 13 de octubre, la dirigente nacional de Morena defendió la postura ideológica de Morena y aseguró que el partido mantiene sus principios humanistas, tanto en sus documentos programáticos como en sus acciones políticas y de gobierno.

“No compartimos las expresiones respecto al tema, por ejemplo, lo que dice el coordinador de los diputados. Me parece que él considera que estamos en otra posición que no sea la humanista. Nosotros somos humanistas, somos un partido que ha determinado, no solamente en sus documentos programáticos, sino en la acción política, en la acción de gobierno y en la acción legislativa, las posturas que le den derechos sociales al pueblo de México” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La dirigente también abordó los desacuerdos que Morena ha tenido con el PT y las posibles rutas que podrían seguir ambos partidos rumbo a las elecciones de 2027.

Adicionalmente, Reginaldo Sandoval dio otros escenarios que mencionó están competir por separado en los 17 estados donde habrá elecciones, romper la alianza en algunas entidades o mantener la coalición completa.

Además, insistió en la posibilidad de realizar nuevas encuestas en Michoacán, Colima, Zacatecas y Nuevo León mediante un método acordado entre los partidos aliados.

Ariadna Montiel revela los desacuerdos entre Morena y el PT

Al referirse a las diferencias con el Partido del Trabajo, Ariadna Montiel señaló el nepotismo como uno de los temas en los que no han logrado coincidir.

La dirigente afirmó que Morena sí está dispuesto a impulsar medidas para evitar esta práctica, mientras que, según su versión, el PT no acompañó la propuesta.

También sostuvo que la falta de acuerdo entre ambos partidos impidió avanzar con el llamado Plan B en las cámaras legislativas.

“Y no hemos coincidido en algunos temas, como el tema del nepotismo, que no se acompañó. Nosotros sí queremos hacerlo, tanto que vamos a evitar este tema del nepotismo que, aunque no esté en la ley, está en nuestras reglas. Entonces, no pudimos avanzar en el Plan B porque no estuvieron de acuerdo, pero nosotros lo haremos desde Morena y siempre hemos mantenido nuestra postura en favor de la gente” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

“A la derecha ni para dar la vuelta en el carro”, afirma Ariadna Montiel

Ariadna Montiel también defendió el respaldo ciudadano a Morena y pidió consultar a la población sobre la posición política del partido.

La dirigente sostuvo que Morena trabaja por el bienestar de México y recordó los lemas con los que ha identificado al movimiento: “la esperanza de México” y, según expresó, “el bienestar de México”.

Finalmente, reiteró su distancia respecto a los partidos de derecha con una frase con la que marcó la postura de Morena frente a ese sector político.