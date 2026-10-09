Citlalli Hernández respondió a los comentarios de Alberto Anaya sobre la elección de coordinaciones de Morena, al refrendar que el partido “no está bajo presión de los gringos”.

La presidenta de Elecciones de Morena también defendió que Claudia Sheinbaum ha demostrado tener un equilibrio entre la cooperación, negociación y defensa de la soberanía.

Aunque Citlalli Hernández señaló que su desacuerdo fue manifestado de manera fraterna, recalcó que las diferencias no deben afectar la alianza entre Morena y el PT.

Citlalli Hernández y Alberto Anaya (Michelle Rojas)

Citlalli Hernández llamó a mantener la unidad con el PT rumbo a las elecciones de 2027

Desde el XXX Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, organizado por el Partido del Trabajo, Citlalli Hernández dijo diferir con lo dicho por Alberto Anaya.

Aunque sostuvo que las diferencias entre la alianza oficialista son legítimas y forman parte de la discusión democrática, llamó a abordarlas con altura de miras y pleno reconocimiento de las condiciones geopolíticas.

Hacemos el esfuerzo de poner por encima de cualquier reto que tenemos en nuestro movimiento el proyecto de transformación, el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las amenazas que vienen frente al próximo proceso electoral. Citlalli Hernández, presidenta de Elecciones de Morena

Citlalli Hernández también llamó a que, pese a las discusiones o diferencias, se haga todo lo posible para que el PT y Morena permanezcan unidos en el próximo proceso electoral.

El pueblo de México quiere que siga la transformación y el reto nuestro es ponernos de acuerdo, construir la unidad y seguir manteniendo discusiones abiertas, que seguramente tenemos que dar en el movimiento, para que los errores y las contradicciones no se apoderen de nuestro movimiento. Citlalli Hernández, presidenta de Elecciones de Morena

Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional y fundador del Partido del Trabajo (Andrea Murcia Monsivais)

Alberto Anaya acusó a Morena de ceder a presiones de Estados Unidos

En una entrevista con medios, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, sostuvo que Morena cedió a presiones de Estados Unidos para definir las coordinaciones estatales de cara a 2027.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centroderecha“. Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo

La misma Claudia Sheinbaum calificó los señalamientos de Alberto Anaya como “absurdos” y “sin sustento”, defendiendo que Morena selecciona a sus coordinadores mediante encuestas y no por intervención externa.