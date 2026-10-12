Reginaldo Sandoval señaló que se mantendrán en la exigencia de los careos con Morena en cuatros estados por los resultados de las encuestas rumbo a 2027.

En entrevista para Azucena Uresti, el PT busca que se realicen las mediciones que “nos dejen en la dirección correcta” y no sean una imposición de candidatos.

“Sí, ese es el acuerdo que tenemos en la mesa, que se haga esa medición científica y, donde haya duda que se haga” Reginaldo Sandoval

Reginaldo Sandoval reitera importancia de “encuesta definitiva” con Morena en cuatro estados

De acuerdo con Reginaldo Sandoval, es importante que se realice una “encuesta definitiva” con Morena y los aspirantes del PT para que los candidatos se elijan de manera adecuada y no por imposición.

Esto para los estados de:

Michoacán

Colima

Zacatecas

Nuevo León

Asimismo, resaltó que que en estos estados “hace falta que se haga mucha política” y que se garantice que no se atropellen los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar.

En este sentido, reiteró que se requiere el careo con reglas claras entre los candidatos del PT y los seleccionados de Morena como la “salida que nos acercaría a todos y nos dejaría en la dirección correcta”.

“De lo contrario, se entendería que es un asunto de atropello o imposición”. Reginaldo Sandoval

Por otra parte, señaló que en el caso de Raúl Morón en Michoacán, no se trata de “estar convencidos o no” sino de que se tome en cuenta el sentir de la gente.

Asimismo, resaltó que a Raúl Morón “le asiste la razón, la justicia y la libertad”, por lo que el PT ha decidido apoyarlo y reconocerlo para encabezar a la Cuarta Transformación en Michoacán rumbo a las elecciones 2027.