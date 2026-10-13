Reginaldo Sandoval acusó a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de dejar atrás los ideales de la izquierda, asegurando que el partido se está inclinando hacia la derecha.

Sentimos que como está hasta ahora se está moviendo al centro derecha y no queremos nosotros para allá, el PT quiere centro izquierda, izquierda de veras. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo agregó que, contrario a Morena, el PT forma parte de la verdadera Cuarta Transformación.

Aunque el legislador aclaró que no existe una ruptura formal con Morena, enfatizó en que la continuidad de la coalición dependerá de la actitud que adopte el partido mayoritario frente a sus aliados.

Reginaldo Sandoval defiende haber dado origen en la 4T y critica preferencia al Partido Verde

En entrevista con medios, Reginaldo Sandoval advirtió que perciben que Morena “se está moviendo al centro derecha”, por lo que remarcó que el PT busca mantenerse en la “centro izquierda e izquierda de veras”.

Sandoval recordó que el PT es fundador y constructor auténtico de la Cuarta Transformación, habiendo acompañado a Andrés Manuel López Obrador en las contiendas de 1994, 2000, 2006, 2012 y 2018.

En contraste, cuestionó el protagonismo otorgado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al remarcar que dicha fuerza política no estuvo presente en los momentos fundacionales del movimiento.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de repetir escenarios como el de la elección intermedia de 2021, donde, a su juicio, por “error y soberbia de Morena” se perdió la mayoría de dos terceras partes en el Congreso.

Reginaldo Sandoval insiste en careos con Morena en cuatro estados rumbo a 2027 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

PT buscará encuestas para definir candidatos rumbo a 2027

En cuanto a la elección de coordinadores, Sandoval Flores sostuvo que el PT plantea la realización de una medición definitiva mediante encuestas científicas independientes.

Señaló que buscarán que estos procesos no sean controlados de forma unilateral por Morena para definir las candidaturas en entidades clave: