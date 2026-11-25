A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy miércoles 25 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.0 remece el suroeste de Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de hoy miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 01:01 horas en el estado de Chiapas.

El epicentro se localizó a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Asimismo, señaló que el temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 13.93

Longitud: -93.03

Profundidad: 10 km

Temblor hoy Chiapas (SSN)

Aunque este sismo no superó los límites ni activó la alerta sísmica, autoridades de Protección Civil instan a la población seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos durante un temblor:

Tener una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspender el suministro de gas y luz y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Dirígete a un punto de reunión

Recuerda mantener siempre la calma durante un sismo, alejarte de paredes, ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.