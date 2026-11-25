Michel Pesquera, esposo de la política Mariana Gómez del Campo, murió este martes 24 de noviembre de 2026, luego de enfrentar una batalla contra el cáncer durante aproximadamente 18 meses.

La noticia fue confirmada por su esposa a través de redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida y recordó algunas de las cualidades que caracterizaban al empresario y alpinista.

Aunque se confirmó que Michel Pesquera padecía cáncer, hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente qué tipo de enfermedad enfrentaba ni las circunstancias específicas de su muerte.

Muere Michel Pesquera, esposo de la panista Mariana Gómez del Campo (Captura de pantalla)

Tras año y medio de lucha contra el cáncer, muere Michel Pesquera, esposo de Mariana Gómez del Campo

Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales y Mexicanos en el Exterior del PAN, confirmó la muerte de su esposo y reveló que luchó contra el cáncer los últimos 18 meses.

Tras confirmar su muerte, la panista expresó su tristeza por la pérdida de Michel Pesquera, a quien describió como un hombre inteligente, fuerte, amoroso, generoso y con un corazón gigante.

¿De qué murió Michel Pesquera? Luchó contra el cáncer durante 18 meses (marianagdelc)

¿Quién fue Michel Pesquera?

Michel Pesquera Aguirre Berlanga fue un empresario mexicano que se desempeñó como director ejecutivo de STAND FUSION, compañía relacionada con el diseño, construcción y producción de espacios para eventos.

Además de su actividad empresarial, era conocido por su afición al montañismo, el ciclismo de montaña y la fotografía. Entre sus logros deportivos destacó haber escalado 35 cumbres de más de cuatro mil metros en un periodo de 25 días.

Pesquera tenía 47 años de edad y estaba casado con Mariana Gómez del Campo, con quien tuvo una hija. Su fallecimiento generó reacciones de integrantes del PAN, quienes manifestaron su apoyo a la familia.