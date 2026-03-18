Manuel Velasco, senador del Partido Verde (PVEM), destapó la lista de aspirantes que buscarán participar en las encuestas rumbo a las elecciones del 2027.

En entrevista para medios, el senador adelantó la presentación de los siguientes perfiles del Partido Verde:

Senador Waldo Fernández, por Nuevo León Diputado Ricardo Astudillo, por Querétaro Senadora Karen Castrejón, por Guerrero Diputado Carlos Puente, por Zacatecas Diputado Ernesto Núñez, por Michoacán Diputado Ricardo Madrid, por Sinaloa Senadora Jasmine Bugarín por Nayarit Senador Virgilio Mendoza, por Colima Diputado Manuel Cota, por Baja California Sur Diputado Jorge Ramos, por Baja California

Manuel Velasco (Manuel Velasco vía Twitter)

Manuel Velasco pide piso parejo entre Morena y Partido Verde en encuestas por las elecciones 2027

Al destapar los nombres de los aspirantes, Manuel Velasco hizo votos para que se mantenga la alianza de Morena y el Partido Verde en la encuesta para el próximo periodo electoral.

No obstante, señaló que el respaldo del Partido Verde a la presidenta Claudia Sheinbaum no está condicionado a ninguna alianza, por lo que descartó que pueda fragmentarse el movimiento de la 4T por las elecciones de 2027.

“Quiero dejar bien claro que nuestro apoyo a la presidenta de México va más allá de cualquier alianza electoral”

De igual forma, pidió que se respete la participación de los perfiles del Partido Verde y que no se repita lo sucedido en Veracruz, donde algunos de sus candidatos no fueron tomados en cuenta a pesar de ganar la encuesta.

Finalmente, Manuel Velasco pidió piso parejo e igualdad de condiciones para todos los perfiles de Morena o el Partido Verde que participen en las encuestas por las elecciones de 2027.

Manuel Velasco asegura coalición Morena, PVEM y PT pese a tensiones por reforma electoral (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Partido Verde iría solo en San Luis Potosí si no logra alianza

En el caso específico de San Luis Potosí, el senador explicó que, si bien no descarta una alianza con Morena, en caso de no realizarse el Partido Verde competirá en la contienda solo.

Explicó que esperarían ganar nuevamente como ocurrió en las elecciones del 2021 y 2024, cuando participaron sin ninguna alianza. “Aun así hacemos un llamado para que nos apoyen”, expresó Manuel Velasco a Morena.