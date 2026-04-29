El senador Saúl Monreal advirtió sobre una posible fractura al interior del Morena rumbo a las elecciones de 2027.

En una charla con medios de comunicación, el legislador señaló que el riesgo de división dentro del partido guinda podría presentarse si no se toma en cuenta a los liderazgos regionales y locales durante los procesos internos de selección de candidaturas.

“Yo lo he insistido: si no se hace un buen proceso interno, se corre el riesgo no nada más en Zacatecas, de fracturas y malas decisiones. Incluso se puede perder si no se toman en cuenta los liderazgos regionales y locales, si no se asumen actitudes incluyentes.Pero si se actúa con unidad, humildad e inclusión, eso va a ayudar bastante y nos va a fortalecer” Saúl Monreal, senador de Morena

El reto para la nueva dirigencia de Morena será elegir las candidaturas de una forma que deje conforme a todos. Saúl Monreal advierte que hay riesgo de ruptura e incluso perder gubernaturas que hoy todavía tienen amplias posibilidades de ganar para el próximo año. pic.twitter.com/URugmgJ9lK — Angel Gallegos (@gallegoso) April 29, 2026

Aunque lanzó la advertencia, Saúl Monreal también consideró que, si Morena privilegia la unidad interna, el partido podría salir fortalecido rumbo a los próximos comicios 2027.

Las declaraciones del senador se dan días antes del llamado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para realizar un Congreso Nacional Extraordinario, en el que la militancia deberá elegir a su próxima dirigencia nacional.

Entre los nombres que suenan para encabezar al partido destacan:

Ariadna Montiel, ex secretaria del Bienestar

Citlalli Hernández, ex secretaria de las Mujeres

Saúl Monreal cree que Morena puede ganar 17 gubernaturas en 2027

El senador también afirmó que Morena podría ganar las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027, siempre y cuando el partido repita la fórmula de unidad que, a su juicio, se observó en el proceso interno presidencial de 2024.

Según explicó, para lograrlo se debe:

Tomar en cuenta a los liderazgos regionales

Anteponer el interés general sobre los intereses personales

Conducir con orden los procesos internos de selección de candidatos

“Yo ahorita digo que estamos en condiciones de ganar hasta las 17 gubernaturas, sí, solo sí, se conducen bien los procesos internos de selección de los candidatos” Saúl Monreal, senador de Morena

Sin embargo, Saúl Monreal no aclaró cuál es su situación actual dentro de Morena, especialmente ante la prohibición de candidaturas de familiares directos rumbo a 2027, tema que podría impactar sus aspiraciones en Zacatecas.

Saúl Monreal señala a Citlalli Hernández y Ariadna Montiel por proceso interno

En una última declaración, el senador señaló a Citlalli Hernández y Ariadna Montiel como responsables de la conducción del proceso interno de Morena para la selección de candidaturas en 2027, tanto a nivel local como nacional.