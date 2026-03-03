La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que será decisión de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados definir si mantienen la alianza rumbo a las elecciones de 2027, en medio de los desacuerdos generados por su iniciativa de reforma electoral.

La declaración surge ante la polémica provocada por la propuesta que elimina las listas de representación proporcional, planteando que los legisladores plurinominales sean elegidos por voto popular y no por designación partidista.

De acuerdo con la mandataria, su responsabilidad es presentar la iniciativa y cumplir con los compromisos de campaña, mientras que las decisiones político-electorales corresponderán a los partidos.

Sheinbaum: “Cumplo con el pueblo”; Morena y aliados decidirán sobre 2027

Desde su conferencia mañanera del martes 3 de marzo, la presidenta reiteró que la reforma electoral forma parte de sus 100 compromisos con el pueblo de México.

Pero, dejó claro que la posible alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para 2027 será una determinación exclusiva de los institutos políticos.

En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, diputaciones federales y locales, además de más de mil ayuntamientos en todo el país, por lo que la definición de una alianza será clave en el escenario electoral.

“Yo la voy a presentar. Si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Ya que Morena decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 2027″ Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria subrayó que su propuesta busca eliminar los legisladores plurinominales, evitar el nepotismo, impedir la reelección y reducir los costos del sistema electoral.

Reforma electoral divide a partidos; Morena sería el único respaldo firme

La presidenta también reconoció que no solo los partidos de oposición, sino incluso los aliados, han manifestado reservas sobre la reforma, principalmente por la eliminación de las listas plurinominales y la reducción de recursos públicos a sus arcas.

Entre los partidos que han mostrado desacuerdo se encuentran el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), además del PT y el PVEM.

De acuerdo con versiones periodísticas, como las publicadas por La Jornada, Morena sería la única bancada que respaldaría sin reservas la iniciativa presidencial, mientras el resto de fuerzas políticas mantiene resistencia.

El debate sobre la reforma electoral podría tensar la relación entre Morena y sus aliados, justo cuando comienzan a perfilarse las estrategias rumbo a 2027.