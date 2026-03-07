El Consejo Nacional de Morena se reúne este 7 de marzo para definir los criterios de selección de candidatos y ya se dieron a conocer quienes serán los “generales electorales” rumbo a las elecciones 2027.
De acuerdo con la información, estos generales electorales tendrán la tarea de asegurar la continuidad del gobierno de Morena, así como afianzar el movimiento donde gobierna la oposición.
Morena prepara su estrategia para las elecciones intermedias de 2027 mediante la designación de “generales electorales” para fortalecer la movilización de bases y la estructura interna en todo México.
Entre los perfiles designados para generales electorales destacan Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Beltrán, a quienes se les designará una circunscripción específica.
La circunscripción agrupará uno o varios estados del país con el fin de organizar, coordinar y ejecutar la operación política y electoral. A continuación te presentamos las designaciones acordadas:
Adán Augusto López Hernández
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Jalisco
- Durango
Alejandro Peña
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
Ricardo Monreal Ávila y Camila Martínez
- Ciudad de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Morelos
- Puebla
- Tlaxcala
Andrés Manuel López Beltrán
- Tabasco
De frente a la renovación de 17 gubernaturas, 300 distritos electorales y diversas presidencias municipales en 2027, el consejo de Morena vigilará las labores de los generales electorales en sus demarcaciones.