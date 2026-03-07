El Consejo Nacional de Morena se reúne este 7 de marzo para definir los criterios de selección de candidatos y ya se dieron a conocer quienes serán los “generales electorales” rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con la información, estos generales electorales tendrán la tarea de asegurar la continuidad del gobierno de Morena, así como afianzar el movimiento donde gobierna la oposición.

Morena revela sus “generales electorales” rumbo a 2027 y Adán Augusto López destaca en la lista

Morena prepara su estrategia para las elecciones intermedias de 2027 mediante la designación de “generales electorales” para fortalecer la movilización de bases y la estructura interna en todo México.

Entre los perfiles designados para generales electorales destacan Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Beltrán, a quienes se les designará una circunscripción específica.

La circunscripción agrupará uno o varios estados del país con el fin de organizar, coordinar y ejecutar la operación política y electoral. A continuación te presentamos las designaciones acordadas:

Adán Augusto López Hernández

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Jalisco

Durango

Alejandro Peña

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Ricardo Monreal Ávila y Camila Martínez

Ciudad de México

Guerrero

Hidalgo

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Andrés Manuel López Beltrán

Tabasco

De frente a la renovación de 17 gubernaturas, 300 distritos electorales y diversas presidencias municipales en 2027, el consejo de Morena vigilará las labores de los generales electorales en sus demarcaciones.