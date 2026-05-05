Luis Guillermo Benítez Torres, miembro fundador de Morena, aseguró que participará en el proceso rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista para Azucena Uresti, el morenista resaltó que participará en la encuesta de Morena para determinar las candidaturas en Sinaloa para 2027.

Luis Guillermo Benítez Torres va por encuesta de Morena en Sonora

De acuerdo con Luis Guillermo Benítez Torres, buscará impulsar “a las mejores figuras” del grupo interno de Morena, “Morenos de Corazón”, con el que esperan tener candidaturas en las elecciones 2027.

“Pertenezco a un grupo, Morenos de Corazón, y vamos a impulsar a las mejores figuras que representen para Sinaloa una esperanza” Luis Guillermo Benítez Torres

Asimismo, señaló que busca que en la encuesta de Morena para las elecciones de 2027 en Sinaloa llegue “gente proba, gente capaz, gente con principios, sin voracidad, con escrúpulos y que logren transformar de veras Sinaloa”.

Por otra parte, Luis Guillermo Benítez Torres resaltó que no se ha decidido aún quienes serán los perfiles que participarán en la encuesta de Morena; sin embargo, “hay tiempo para ello”.

Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que en “Morenos de Corazón” hay mucha gente con capacidad para encabezar Sinaloa.

Si bien no compartió si irá por la candidatura para el gobierno del Estado, recordó que en 2021 él ganó la encuesta de Morena; sin embargo, el respaldo fue para Rubén Rocha Moya.