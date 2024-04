Adrián Chávez, ex portero del equipo del América fue designado como candidato para alcalde de Xochimilco en representación de Movimiento Ciudadano, pero ¿quién es? Te damos todos los detalles desde su trayectoria profesional hasta su signo zodiacal.

Y es que desde el pasado 8 de febrero, la plantilla de Movimiento Ciudadano ya había definido sus precandidaturas para 16 alcaldías y 66 diputaciones que se debatirán rumbo a las elecciones 2024 a celebrarse el domingo 2 de junio.

Entre los nombres a relucir, apareció el de Adrián Chávez, que si bien, en México se ha ido normalizando la incorporación de deportistas a la esfera de la política, las aspiraciones profesionales del ex portero del América no dejaron de sorprender.

Ahora, se ha confirmado la candidatura de Adrián Chávez para buscar gobernar la alcaldía de Xochimilco con Movimiento Ciudadano, pero ¿quién es? Acá te decimos todo lo que tienes que saber sobre este nuevo nombramiento.

¿Quién es Adrián Chávez, ex portero del América?

Adrián Chávez es un ex futbolista mexicano que se desempeñó como portero en el equipo del América y quien ahora se convirtió en el candidato de Movimiento Ciudadano para alcanzar la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México (CDMX).

Por su trayectoria futbolística, Adrián Chávez ha sido nombrado como una de las leyendas del fútbol mexicano, al ser el arquero con más títulos obtenidos en la historia del Club América.

¿Qué edad tiene Adrián Chávez, ex portero del América?

El ex portero del América, Adrián Chávez, nació en la CDMX un 27 de junio de 1962, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

¿Adrián Chávez tiene esposa? Esto sabemos de su pareja sentimental

Pese a ser una figura pública, Adrián Chávez no es partidario de compartir detalles de su vida sentimental, por lo que no podemos conocer si el ex portero del América tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Adrián Chávez, ex portero del América?

Debido a que Adrián Chávez nació un 27 de junio, pertenece al signo zodiacal de Cáncer.

De acuerdo con la astrología occidental, las personas regidas por el signo Cáncer pueden llega a ser demasiado soñadoras, con una memoria extraordinaria y con talento para las artes, así como para las letras.

¿Adrián Chávez, ex portero del América tiene hijos?

El hijo del ex portero del América, Adrián Chávez es Adrián Tadeo Chávez Paniagua, quien fue detenido en 2014 tras ser acusado de distribuir drogas a un menor de edad.

De acuerdo con medios locales, el hijo de Adrián Chávez, quien practicaba la profesión de DJ, incluso fue remitido a la Fiscalía contra el Narcomenudeo de la en ese entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

¿Qué estudió Adrián Chávez, ex portero del América?

Adrián Chávez dirigió su carrera profesional al mundo del fútbol, donde resalta su participación como portero del América, sin embargo, no se conoce qué estudió el ahora candidato de Movimiento Ciudadano en Xochimilco.

¿En qué ha trabajado Adrián Chávez, ex portero del América?

Adrián Chávez ha trabajado como portero la mayor parte de su carrera profesional, partiendo de su debut deportivo en el Atlético Español en el año 1981.

Cabe mencionar que Adrián Chávez participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos, donde llegó a octavos de final.

Su amplia trayectoria deportiva culminó en el año 2000 con las Pumas de la UNAM, por lo que ahora su giro profesional cambió al mundo de la política al convertirse en candidato de Movimiento Ciudadano en Xochimilco.

Respecto a su participación en el mundo del fútbol, Adrián Chávez ha trabajado en los siguientes clubes:

Atlético Español

Club Necaxa

Club León

Club América

Atlético Celaya

Cruz Azul

Club Universidad Nacional

¿Cuáles son las propuestas de Adrián Chávez, ex portero del América?

Adrián Chávez, ex portero del América ha asegurado que sus propuestas están encaminadas al bienestar de Xochimilco, donde ha proporcionado:

Brigadas médicas

Insumos materiales

Recursos humanos

Adrián Chávez, ex portero del América ya había iniciado recorridos por Xochimilco antes de inicio de campañas locales

El ex portero del América, Adrián Chávez, ya había comenzado sus recorridos por la demarcación de Xochimilco, alcaldía que busca ganar con Movimiento Ciudadano, antes de comenzar el periodo de campañas locales de manera oficial.

Conviene señalar que fue el 29 de abril el día que comenzó este periodo para que los candidatos a diputados y diputadas al Congreso Local, así como para las Alcaldías y Concejales rumbo a las elecciones 2024, puedan iniciar sus campañas.

Sin embargo, Adrián Chávez comenzó sus recorridos por la alcaldía desde el 22 de septiembre de 2023, cuestión que ha ido documentando a través de su cuenta oficial de X.

En sus publicaciones en redes sociales, el ex portero del América, se ha mostrado cercano a la población de Xochimilco, alcaldía que busca ganar por Movimiento Ciudadano.