Ricardo Monreal negó que exista una sobrerrepresentación de Morena en la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal calificó como “totalmente falso” que los cambios planteados beneficien de manera desproporcionada a su partido.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aseguró, en entrevista con medios, que los señalamientos hacia la reforma electoral se basan en “teorías falsas” y “diagnósticos adelantados” que no corresponden al contenido real de la propuesta.

“Es falso totalmente. Yo lo puedo debatir y lo puedo argumentar. Son especulaciones que se hacen sin conocer la iniciativa” Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en Cámara de Diputados

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum plantea cambios a diputados plurinominales

La iniciativa de reforma electoral fue presentada el 25 de febrero y propone eliminar las listas de partidos para la designación de diputados plurinominales.

En su lugar, el planteamiento establece que quienes aspiren a una diputación por la vía plurinominal deberán competir mediante el voto popular en territorio, dejando atrás la designación directa por parte de las dirigencias partidistas.

Este punto ha generado debate público sobre una posible sobrerrepresentación legislativa de Morena, lo cual fue rechazado por Monreal.

Monreal asegura que se mantendrá la pluralidad y el respeto a minorías

Ricardo Monreal afirmó que la reforma electoral mantendrá la proporcionalidad y garantizará la representación de las minorías en la Cámara de Diputados.

Explicó que el único cambio sustancial radica en que ya no serán las cúpulas partidistas las que definan las listas plurinominales, sino que será la ciudadanía quien decida con su voto.

“Se va a mantener la pluralidad, el respeto a las minorías y la proporcionalidad. Lo único que varía es que ya no serán las cúpulas las que decidan las listas, sino la población” Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en Cámara de Diputados

El legislador añadió que ha estado cercano al proceso de redacción de la iniciativa, aunque aclaró que no es el encargado directo del documento final.

¿Habrá nuevas propuestas si no se aprueba la reforma electoral?

Monreal también descartó que Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas de reforma electoral en caso de que la actual no sea aprobada por el Congreso.

Según explicó, la presidenta mantiene firme su postura y no contempla presentar una segunda o tercera propuesta sobre el mismo tema.

“Ella ha dicho que es su propuesta de reforma. No va a negociar ni enviará una segunda o tercera iniciativa si esta no se aprueba” Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en Cámara de Diputados

La discusión de la reforma electoral continuará en el Congreso, en medio del debate sobre sus posibles implicaciones en la representación política y el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados.