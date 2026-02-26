Luisa Alcalde retó a Jorge Romero, Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez a que digan públicamente si están de acuerdo o no con que los dirigentes ya no determinen las listas plurinominales, como lo propone la reforma electoral.

“¿Estás o no que no seas tú como dirigente él que determine las listas y que sean los votantes?” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Durante una conferencia, Luisa Alcalde dijo que los dirigentes de la oposición no están a favor que las listas plurinominales se designen popularmente, pues a ellos les gusta tener el mando.

Luisa Alcalde, dirigente de Morena (Redes Sociales)

Luisa Alcalde reta a Romero, Moreno y Máynez a “hacer campaña” para listas plurinominales

Luisa Alcalde comentó que el rechazo de la oposición a la nueva forma de composición de las listas plurinominales, es por el no querer perder el control y el mando que tienen.

Hasta el momento, son los dirigentes de los partidos quienes deciden quienes conformarán las listas plurinominales, presentándose a otorgar el cargo como un premio o castigo, según Luisa Alcalde.

Sin embargo, la reforma electoral propone que la lista de plurinominales se elegirán por los votantes, quienes decidirán quién tiene el mejor perfil para desempeñarse como legislador.

Ante esto, Luisa Alcalde retó a los dirigentes de los partidos de oposición a aceptar dejar de tener el mando y se pongan a hacer campaña para ganarse los votos para las listas plurinominales.

“(Los reto a) que vayan a asolearse, que vayan a pedir el voto, a hacer campaña”. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Cabe mencionar que el reto de Luisa Alcalde estuvo directamente dirigido a: