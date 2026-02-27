El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aceptó el reto de Luisa Alcalde sobre si aceptaría los cambios en los plurinominales que propone la reforma electoral.

A través de redes sociales, Jorge Romero dijo que sin problema aceptaría que las listas plurinominales se conformaran por los votantes y no por los dirigentes de los partidos.

“A favor de que sean las militancias o los mejores segundos lugares los nuevos plurinominales. Sin ningún problema”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Jorge Romero responde a Luisa Alcalde sobre cambios en plurinominales y lanza reto a Morena

Jorge Romero respondió a las declaraciones de Luisa Alcalde sobre que los dirigentes de los partidos de oposición no aceptaban los cambios en los plurinominales por no perder el control.

Luisa Alcalde reta a la oposición a "asolearse" para conseguir votos para las listas plurinominales. (Michelle Rojas )

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, retó a Romero, Moreno y Máynez a responder si estarían dispuestos a no designar los plurinominales y a “asolearse” en campaña para obtener los votos.

A lo anterior, Jorge Romero dijo que “sin problema”, pero lanzó un nuevo reto a Morena:

“¿Están de acuerdo en que se anule una elección o desaparezca un partido político si se le comprueban nexos con el crimen organizado?” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

El dirigente del PAN afirmó que mientras el tema de los vínculos de Morena con el crimen organizado no sea central, entonces no tiene sentido hablar de la reforma electoral.

Jorge Romero reiteró que poner este tema en debate es muy importante porque la seguridad también es una demanda popular, bandera con la que Luisa Alcalde ha justificado la reforma electoral.