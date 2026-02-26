La senadora del Partido del Trabajo (PT), Yeidckol Polevnsky, externó públicamente que se opone al proyecto de reforma electoral por el tema de los plurinominales.

Y es que ante la propuesta de la nueva reforma electoral, que plantea que los legisladores plurinominales tendrían que ser electos mediante el voto popular, Yeidckol Polevnsky manifestó que ello “está fuera de toda realidad”.

Yeidckol Polevnsky rechaza reforma electoral por cambios a plurinominales

Al ser abordada por medios en la Cámara de Senadores, Yeidckol Polevnsky señaló su rechazo al proyecto de reforma electoral, toda vez que no está de acuerdo con las modificaciones planteadas a los plurinominales.

La senadora del PT, partido aliado de Morena, manifestó que, ante la necesidad de buscar el voto popular, los plurinominales se verían obligados a hacer campaña en casi 40 distritos y sin recursos para ello.

Polevnsky cuestionó que, quienes busquen ser diputados de mayoría solo tendrían que hacer campaña en un distrito electoral , mientras que un plurinominal tendría que recorrer al menos 5 estados del país.

Ante ello, la senadora petista aseguró que la reforma electoral “está fuera de toda realidad”, pues dijo carece de lógica la modificación a los legisladores plurinominales.

“Un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en 40 distritos y sin recursos, porque él no va a tener recursos, creo que está fuera de toda realidad, así creo que no es el tema lógico”. Yeidckol Polevnsky

Asimismo, Yeidckol Polevnsky se pronunció en contra de eliminar la Lista Nacional de plurinominales de la Cámara de Senadores, al señalar que esta medida resulta impensable.

En cambió, instó a los diputados a realizar modificaciones en ese aspecto, presentando una mejor propuesta para la elección de senadores plurinominales.

Esto toda vez que señaló la falta de recursos para poder realizar visitas a distritos, pues reprochó que anteriormente sí se entregaban de forma pareja a todos los candidatos a ocupar un escaño en el Senado.