Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aplaudió la nueva reforma electoral en temas de transparencia.

Esto luego de que la propuesta de reforma electoral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea modificaciones a la forma en la que serán electos diputados y senadores plurinominales.

Ramírez Cuellar celebra ajustes en reforma electoral para plurinominales

En entrevista con el periodista Leo Curzio, Alfonso Ramírez Cuéllar celebró el contenido de la nueva reforma electoral, asegurando que se trata de una propuesta “necesaria” en materia legislativa.

De manera puntual enfatizó los cambios que presenta para los plurinominales, asegurando que las modificaciones permitirán tener más transparencia en este aspecto.

Ramírez Cuellar aplaudió que la reforma electoral prevé la eliminación de la Lista Nacional de Plurinominales en el Senado, por lo que ahora, quien busque resultar electo, deberá solicitar el apoyo del pueblo.

Con ello dijo que esta acción suma a la transparencia, pues en lugar de que quien ocupe escaño sea designación directa de cada Partido deberá estar presidido por la confianza partidaria y ciudadana.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que, pese a las criticas a la reforma electoral, esta busca acabar con el privilegio de los Partidos, por lo que reiteró era algo necesario desde hace poco más de 31 años.

Alfonso Ramírez Cuéllar propuso la creación de una comisión especializada en la FGR para combatir delitos fiscales. (Cortesía)

erá