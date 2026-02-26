La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, expresó su respaldo a la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, especialmente en el punto que plantea eliminar la lista de legisladores plurinominales.

El posicionamiento llamó la atención debido a que la propuesta de la reforma electoral ha generado críticas tanto de partidos de oposición como de algunos aliados.

A través de un video difundido en redes sociales, Sandra Cuevas calificó como “excelente” la iniciativa y defendió que los legisladores de representación proporcional deban salir a territorio para ganar el voto ciudadano.

Sandra Cuevas apoya eliminación de diputados plurinominales de la reforma electoral de Sheinbaum

En su mensaje, la exalcaldesa explicó qué son los legisladores plurinominales y respaldó la intención de que estos ya no lleguen al cargo únicamente por listas partidistas.

“Son todos los diputados locales y federales que llegan al poder porque los impone un partido político o la cúpula del poder, pero no porque hayan sido votados por el pueblo de México” Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc

Cuevas sostuvo que la propuesta busca que quienes aspiren a una diputación local, federal o al Senado obtengan el respaldo ciudadano directamente en territorio.

“Van a poder seguir siendo diputados plurinominales, pero necesariamente deben salir a conocer las necesidades del pueblo y ganarse el voto, voto por voto” Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc

También aseguró que el respaldo ciudadano se consigue trabajando de cerca con la población:

“Salgan a conocer al pueblo, salgan a ayudarle, salgan a conocer sus necesidades y resuelvan los problemas de los ciudadanos y ciudadanas; así se gana el voto” Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc

Finalmente, celebró la iniciativa presidencial:

“Que Dios los bendiga y muy bien por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República Mexicana” Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc

¡El voto se gana en el territorio, trabajando para la gente, no en las cúpulas de poder! Apoyo la reforma electoral de la Dra. @Claudiashein: ¡Quieres ser diputado o senador, gánate el voto del pueblo, adiós a los privilegios de los plurinominales! ¡No más imposiciones! #SCMX pic.twitter.com/FWl4zBwqrp — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 26, 2026

¿De qué trata la reforma electoral de Claudia Sheinbaum? Estos son los 10 puntos clave

El pasado 25 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma electoral, la cual contempla cambios estructurales en el sistema político y electoral mexicano.

Entre los principales puntos destacan:

Modificación de la representación proporcional en el Congreso de la Unión: 500 diputados electos por votación directa (300 por mayoría relativa y 200 bajo fórmula proporcional); reducción de senadores a 96 Reducción del gasto electoral y del Instituto Nacional Electoral (INE); eliminación de duplicidad de funciones en órganos electorales; disminución del gasto en el Congreso federal y congresos locales; reducción del número de regidurías Mayor fiscalización para impedir recursos del crimen organizado y prohibición de aportaciones en efectivo Ampliación del voto en el extranjero y facilidades para la diputación migrante Reducción de tiempos en radio y televisión a 35 minutos Regulación del uso de Inteligencia Artificial y bots en campañas Cómputos distritales al término de la jornada electoral Ampliación de mecanismos de democracia participativa en estados y municipios, además del voto electrónico Prohibición del nepotismo en cargos de elección popular Eliminación de la reelección consecutiva

La propuesta aún deberá ser discutida en el Congreso, donde se anticipa un debate intenso por el tema de la representación proporcional y la eliminación de legisladores plurinominales.