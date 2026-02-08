El gobierno de México envió este domingo 8 de febrero dos buques con ayuda humanitaria a Cuba, sin embargo, se desconoce la cantidad y los productos que salieron en las embarcaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó el pasado viernes que enviaría alimentación y otros insumos. Se espera que emitan un comunicado para conocer más detalles sobre el hecho.

Sheinbaum prevé posible envío de ayuda humanitaria a Cuba este fin de semana (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Zarpan dos buques de México con ayuda humanitaria hacia Cuba

De acuerdo con la información, este domingo 8 de enero zarparon dos buques de la Secretaría de Marina hacia Cuba, cargados con ayuda humanitaria para la población de la isla.

Cabe mencionar que este envío de ayuda humanitaria se da luego de que el gobierno de Estados Unidos amenazara con imponer nuevos aranceles a todos los países que entregarán petróleo a Cuba.

A inicios de 2026 se dio a conocer que Pemex suspendió envíos de crudo a Cuba aunque ya estaban programados. Sin embargo, Claudia Sheinbaum reiteró que no se dejará de ayudar a este país.

“Hemos estado en ello. Y como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo. Y, por lo pronto, se va a enviar ayuda humanitaria”. Claudia Sheinbaum

Hasta el momento se desconocen los detalles de la ayuda humanitaria que se envió este domingo 8 de febrero y se espera que el gobierno de México puntualice el contenido del envío y las acciones diplomáticas.