La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó el fin del envío de petróleo a Cuba, sin antes criticar las injustas sanciones que ha impuesto Estados Unidos.

Por lo que Sheinbaum refrendó su apoyo al pueblo de Cuba, así como aseguró que el Gobierno de México seguirá buscando acciones diplomáticas para recuperar el envío de petróleo a la isla.

Fin de envío de petróleo a Cuba es confirmado por Sheinbaum tras sanciones de Estados Unidos

Ante el panorama global y la presión que ejerce Estados Unidos con las sanciones, Sheinbaum confirma el fin de envíos de petróleo a Cuba.

Con ello, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum criticó fuertemente las sanciones impuestas por Estados Unidos para todos aquellos países que envíen petróleo a Cuba, clasificándolas como injustas.

“Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se imponen a cualquier país que envíe petróleo a Cuba por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Crítica de Sheinbaum a las sanciones de Estados Unidos a las que también la presidenta señaló que solo se daña al pueblo de Cuba, pese al panorama del régimen en la isla, refrendando que estas acciones no están bien.

“No están bien las sanciones que afectan al pueblo, puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum: México buscará recuperar el envió de petróleo a Cuba

Tras las críticas de Sheinbaum sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos, la presidenta de México insistió en que buscará recuperar el envío de petróleo a Cuba.

“Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos apoyando haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envió de petróleo, por que no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México