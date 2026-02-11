Claudia Sheinbaum desmintió rumores sobre la suspensión de vuelos mexicanos hacia Cuba y aseguró que las operaciones continúan con normalidad gracias al abastecimiento de combustible en México.

“Por cierto, los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido, ellos cargan su turbosina aquí en el país. Es importante que se conozca” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El anuncio llega el 11 de febrero de 2026 y en medio de la crisis humanitaria que atraviesa Cuba y del endurecimiento de sanciones de Estados Unidos.

Además, la presidenta de México confirmó el envío de más de 800 toneladas de ayuda y un enlace oficial para coordinar donaciones civiles.

Sheinbaum enfatiza solidaridad de México a Cuba

En la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum, la presidenta reveló que los vuelos de México a Cuba no se han suspendido, esto en medio de las tensiones agravadas por el endurecimiento de sanciones de Estados Unidos ante envío de petróleo.

Cabe recordar que circulaban rumores en redes y algunos medios de que las aerolíneas mexicanas habían cancelado o suspendido vuelos a La Habana por las sanciones de Estados Unidos o por falta de combustible el cual también involucraba a Pemex.

Las declaraciones de la presidenta confirman la llegada inminente de un segundo envío de más de 800 toneladas de ayuda mexicana, incluyendo alimentos y medicinas a Cuba.

Pues Sheinbaum también enfatizó la solidaridad de México a Cuba, y criticó también las medidas impuestas por Estados Unidos, asegurando que eran “injustas” por afectar al pueblo cubano.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un enlace oficial de la Secretaría de Gobernación para coordinar donaciones de grupos civiles interesados en apoyar a Cuba.