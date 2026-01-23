Cuba podría dejar de recibir exportaciones de petróleo de parte de México ante posibles tensiones con Estados Unidos derivadas de las amenazas de Donald Trump.

Sin embargo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright descartó que se haya solicitado a México detener el suministro de petróleo a Cuba ante presunto aumento tras captura de Nicolás Maduro.

México estaría evaluando detener exportaciones de petróleo a Cuba

Reuters dio a conocer la tarde de este viernes 23 de enero que el gobierno de México estaría revisando el continuar con las exportaciones de petróleo a Cuba ante posibles represalias de Estados Unidos.

Acorde con el medio, fueron consultadas fuentes cercanas al tema quienes señalaron que la decisión definitiva sobre el petróleo como ayuda a Cuba todavía no ha sido tomada, ya que se estudian otras alternativas.

Entre ellas, una reducción en los envíos de petróleo o el continuar con las exportaciones de petróleo derivados de la solidaridad con el pueblo de Cuba, así como parte de contratos a largo plazo.

Desde la detención de Nicolás Maduro y el corte de petróleo de Venezuela ordenada por Donald Trump, México se habría convertido en el principal proveedor del conocido como “oro negro” a Cuba.

De momento, Donald Trump no ha cuestionado a México directamente por dichas exportaciones de petróleo a la isla.