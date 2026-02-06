Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que el envío de ayuda humanitaria a Cuba se realizará este fin de semana o a más tardar el lunes 9 de febrero.

“Estamos pensando enviar esta ayuda si no este fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentos y otros insumos que nos han pedido” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en el marco de la cancelación de envío de petróleo a la isla y de las sanciones anunciadas por Estados Unidos a través de aranceles.

Claudia Sheinbaum hace gestiones con Cuba para envío de alimentos

Sheinbaum dijo que las gestiones para el envío de alimentos a Cuba se han realizado mediante el embajador de Cuba en México.

La presidenta detalló que no ha hablado con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien el día anterior reconoció el apoyo público de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena, así como de otras instancias en otros países.

Además, dijo estar abierto al diálogo con Estados Unidos e intentó suavizar la crisis eléctrica diciendo que han logrado satisfacer 10 por ciento de su requerimiento energético mediante energías limpias.

Sheinbaum sigue gestionando reenvío de petróleo a Cuba sin aranceles de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum dijo que hay trabajo diplomático para poder reenviar petróleo a Cuba, pero señaló que quiere hacerlo sin sanciones para México tras los aranceles anunciados por Donald Trump.

“…trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba, obviamente no queremos que haya sanciones para México pero estamos en ese proceso de dialogo”, dijo en su conferencia mañanera de este 6 de febrero.

El presidente Donald Trump aseguró que él pidió a Sheinbaum no enviar combustible a México, aunque la presidenta mexicana aclaró que no se ha abordado el tema entre ambos.