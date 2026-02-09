El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel agradeció a México el apoyo humanitario en un momento clave para la isla.

Agradecimiento de Díaz-Canel al gobierno de México que se da luego de que zarparan dos buques de la Armada a Cuba con la ayuda humanitaria.

“Gracias México”, así agradece Díaz-Canel el apoyo humanitario

A través de una publicación en la red social X (antes Twitter) el presidente Miguel Díaz-Canel agradeció a México el apoyo humanitario para Cuba, por la solidaridad ante el momento clave que atraviesa el país del Caribe.

“Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba”, escribió Díaz-Canel, además de compartir el comunicado del Gobierno mexicano ante el envío del apoyo humanitario.

Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba. https://t.co/f5sFRUbeE1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 9, 2026

Mismo que confirma el apoyo humanitario a Cuba en la “ tradición solidaria con los pueblos de América Latina”.

Además de que México recalca que como país “siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”, por lo que este apoyo humanitario a Cuba no será la excepción ante la solidaridad entre los países.

Este es el apoyo humanitario de México a Cuba en momento clave

Ante el apoyo humanitario de México a Cuba en este momento clave para la isla, la Secretaría de Marina informó que se trata de dos buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox que zarparon del puerto de Veracruz.

El apoyo humanitario de México a Cuba se trata de una carga de más de 814 toneladas de víveres, por su parte el Buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, como leche, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

Mientras que el Buque Isla Holbox, se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para Cuba; asimismo el gobierno de México adelantó que aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de envío en este apoyo humanitario.