Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el envío de ayuda humanitaria y por su postura firme frente a Estados Unidos.

“Estamos recibiendo donación y sobre todo hay un país amigo, hermano, que se ha mostrado a una altura tremenda que es México, encabezado por su presidenta Claudia Sheinbaum, una firmeza en la defensa a Cuba tremenda y que agradecemos… y admiramos” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

El presidente de Cuba calificó a México como un país “amigo y hermano” y destacó su defensa reiterada de la autodeterminación de los pueblos y el rechazo al bloqueo estadounidense.

Claudia Sheinbaum, por su parte, desmintió un reportaje de TV Azteca que acusaba a Cuba de vender la ayuda, asegurando que los apoyos son gratuitos y transparentes.

Cuba agradece a México por ayuda humanitaria

Miguel Díaz-Canel dijo que están recibiendo donaciones, en referencia a la ayuda humanitaria que México ha enviado a la isla comediante buques de la Marina.

Cabe recordar que esta ayuda, sobre todo alimenticia, se ha emprendido luego de los aranceles anunciados por Estados Unidos para los países que envíen o comercialicen petróleo con Cuba.

El presidente de Cuba se lanzó contra lo que llamó “intoxicación mediática” en referencia a un reportaje de TV Azteca en el que se asegura que la ayuda humanitaria es vendida por el gobierno.

Claudia Sheinbaum desmiente a TV Azteca: falso que Cuba venda la ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció las palabras de Miguel Díaz-Canel y aprovechó su conferencia mañanera de este 13 de marzo para desmentir a TV Azteca.

La presidenta mexicana dijo que es “absolutamente falso” que el gobierno de Cuba esté vendiendo la ayuda humanitaria en las tiendas controladas por militares.

“En una de las televisoras se dijo que el gobierno de Cuba estaba vendiendo la ayuda humanitaria, cosa que es absolutamente falsa” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum dijo que hasta ahora se han enviado tres buques, se va a seguir enviado ayuda humanitaria y se están buscando alternativas para comercializar petróleo con Cuba.

La mandataria mexicana puntualizó que la ayuda humanitaria enviada no solo es por parte del gobierno sin por iniciativas ciudadanas.