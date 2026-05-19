El diputado Ricardo Monreal admite “miedo” por declaraciones de su hermano menor, Saúl Monreal.

Las intenciones de gobernar de Saúl Monreal en Zacatecas para 2027 han generado temor en Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal asegura que le dan “miedo” las declaraciones de Saúl Monreal

En un breve encuentro con los medios, Ricardo Monreal aseguró que le dan “miedo” las declaraciones de Saúl Monreal, aunque aseguró que siempre lo va querer.

“Saúl (Monreal) tiene su propia autoridad y su propia convicción. Siempre lo voy a querer, porque es el hermano menor. Pero cada vez tengo que navegar contra corriente, me da miedo cuando declara. Siempre me involucra.” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal aprovechó el momento para lanzar una expresión popular hacia su hermano menor.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

“Si ves la tempestad, ves lo que está pasando y no te incas, hijo de Dios”, aseveró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Las declaraciones de Ricardo Monreal llegan tras una reciente polémica que tuvo Saúl Monreal en su último video de “Jueves de rolitas”.

En la grabación el senador apareció cantando el tema “Agujetas de color de rosa” con la agrupación musical Bad Men de Fresnillo.

El escándalo se generó porque uno de los integrantes de la banda apareció con una playera con la esvástica nazi.

Sumado a ello, está el contexto de las elecciones 2027 en Zacatecas donde Saúl Monreal ha expresado sus intenciones de gobernar la entidad.

No obstante, las normas internas de Morena contra el nepotismo no permiten que Saúl Monreal compita por el puesto, ya que su hermano David Monreal Ávila es el actual gobernador de Zacatecas.

Las aspiraciones de Saúl Monreal no solo han sido frenadas por Ricardo Monreal, sino que recientemente Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, también descartó esa posible gubernatura.