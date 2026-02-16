La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió que a Marx Arriaga se le ofreció un consulado para que dejara la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Claudia Sheinbaum argumentó que se pidió la salida de Marx Arriaga de la SEP porque no quiso modificar los libros de texto, rechazando que se trate de cambiar el modelo educativo.

Marx Arriaga se pudo ir de la SEP con un consulado, dijo Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo del 16 de febrero de 2026, la presidenta de México fue cuestionada sobre la remoción de Marx Arriaga que se dio a conocer el 13 de febrero tras escándalo en la SEP.

Claudia Sheinbaum dijo estar enterada de lo ocurrido con Marx Arriaga, confirmando que sí se pidió su salida como director de Materiales Educativos.

La presidenta explicó que ante su negativa a agregar información en los libros de texto, ella pidió que se le ofreciera un consulado para que dejara la SEP. Incluso, señaló que también se puso sobre la mesa otros puestos en el gobierno.

“Se le ofreció otras opciones, entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones (...) Yo le planteé al secretario [Mario Delgado] que le ofrecieramos varias opciones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La mandataria señaló que Marx Arriaga “tenía la posibilidad” de dejar la SEP saliendo con trabajo en otra área del gobierno, apuntando que desconocía qué otros puestos le brindó Mario Delgado.

Claudia Sheinbaum pidió a Marx Arriaga modificar libros de texto y él se negó

La presidenta confirmó que le ofrecieron a Marx Arriaga un consulado tras dejar la SEP, pero también externó cuál fue el momento en que decidieron que dejara la dirección de Materiales Educativos.

Claudia Sheinbaum expuso que “los libros siempre son perfectibles”, pero al pedirle a Arriaga que incorporara a más mujeres de la historia de México en los textos, este se negó.

Aunque la presidenta no externó qué otras diferencias existieron con Arriaga, sí aludió a que fue en varias ocasiones que el docente no aceptó cambios en los libros de texto.

“Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que se hiciera ninguna modificación a los libros. Entonces digamos ahí hubo un primer desencuentro, digamosle así”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, sostuvo que “los libros de texto están bien”, sin embargo, cree que siempre puede haber modificaciones. Asimismo, reconoció el arduo trabajo que Marx Arriaga hizo con los textos de la SEP bajo la Nueva Escuela Mexicana (NEM).