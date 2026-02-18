Marx Arriaga dijo que no recibió “moches” durante su dirección en el área de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a las denuncias de empleados.

Trabajadores han denunciado que Marx Arriaga solicitaba “moches” y sobornos para subir de rango dentro de la SEP o , incluso, para mantener el cargo que ya tenían dentro de la dependencia.

Marx Arriaga niega haber recibido ‘moches’ y sobornos en Dirección de Materiales Educativos de la SEP

Tras abandonar las instalaciones de la SEP, donde permanecía atrincherado desde el pasado viernes 13 de febrero, Marx Arriaga negó haber recibido “moches” durante su gestión.

Marx Arriaga niega ‘moches’ en Dirección de Materiales Educativos de la SEP (Eduardo Díaz)

Diversos medios han señalado que Marx Arriaga recibía “moches” y sobornos de trabajadores para mantener sus empleos; los montos de estos pagos eran excesivos y muy elevados.

Marx Arriaga negó las acusaciones y dijo que no ha sido notificado sobre ninguna denuncia en su contra por las presuntas irregularidades dentro de la Dirección General de Materiales Educativos.

El exfuncionario destacó que toda denuncia debe pasar por el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP, sin embargo, este no tiene evidencia que lo vincule con los sobornos de los que se le acusa.

Hasta el momento, el OIC no ha emitido ninguna resolución de las denuncias presentadas en contra de Marx Arriaga, quien dejó la SEP tras recibir el oficio que le notifica su cese en la dependencia.

Cabe mencionar que Marx Arriaga permanecía en la que fuera su oficina en la SEP justificando su defensa por el obradorismo y los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.