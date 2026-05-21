Markwayne Mullin, secretario de Seguridad en Estados Unidos llega a Palacio Nacional este jueves 21 de mayo de 2026 para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, el funcionario estadounidense bajó de una camioneta blindada para ingresar por la calle de Moneda en Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

🚨Con un fuerte operativo, llega el secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin, a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/VrsVXlUOD4 — Azucena Uresti (@azucenau) May 21, 2026

Desde su conferencia mañanera del pueblo de este jueves 21 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum había confirmado la reunión pactada con el secretario de Seguridad en Estados Unidos.

Mientras que descartó el encuentro con Sara Carter, directora antidrogas de Estados Unidos, por “temas de agenda” en esta misma reunión.

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