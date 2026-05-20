Sara Carter, directora de antidrogas de Estados Unidos, canceló la visita que tenía programada a México para la próxima semana, en la que se preveía una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La noticia fue dada a conocer por la periodista Ali Bradley, quien señaló que la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas estaría coordinando una futura visita a México, pero no se conoce la fecha.

La cancelación de la visita de Sara Carter a México se da en medio de un clima de tensión diplomática, luego de que el gobierno de Estados Unidos pidiera la extradición de funcionarios de Sinaloa.

Sara Carter, directora antidrogas de Estados Unidos, cancela viaje a México (Redes sociales)

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