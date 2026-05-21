Claudia Sheinbaum confirmó que Sara Carter, directora antidrogas de Estados Unidos, no viajará a México como se había acordado.

Desde la mañanera del pueblo este 21 de mayo, la presidenta resaltó que Sara Carter no acudirá a la cita que tenían programada “por temas de agenda”.

Cabe señalar que la visita programada para el lunes 25 de mayo fue cancelada por la directora antidrogas de Estados Unidos; sin embargo, se coordinará una próxima reunión con la presidenta de México.

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