Markwayne Mullin, secretario de Seguridad en Estados Unidos, detalló cuáles fueron los puntos clave de la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mediante un mensaje en redes sociales, Markwayne Mullin destacó que la reunión sirvió para discutir “prioridades clave” de Estados Unidos, señalando que fue un placer poder sostener un diálogo con Claudia Sheinbaum.

Los puntos clave de la reunión de Markwayne Mullin con Claudia Sheinbaum

El secretario Markwayne Mullin compartió lo que fueron los puntos clave de su reunión con la presidenta Sheinbaum.

Afirmó que la conversación se centró primordialmente en la urgencia de intensificar las acciones del gobierno mexicano para neutralizar a las organizaciones criminales catalogadas por Estados Unidos como narcoterroristas.

Evaluaron la necesidad de dar continuidad y profundidad a los avances obtenidos en la desarticulación de redes dedicadas a la trata de personas y al contrabando de narcóticos que cruzan habitualmente la frontera.

Markwayne Mullin detalla puntos clave de su reunión con Claudia Sheinbaum (@SecMullinDHS / X)

Por otro lado, Mullin y Sheinbaum abordaron el reforzamiento de los compromisos operativos para optimizar la vigilancia conjunta, integrando esfuerzos que permitan una respuesta más ágil ante amenazas comunes.

El propósito central de este acercamiento es establecer protocolos que logren disuadir y prevenir el flujo de migración ilegal, asegurando que los compromisos se traduzcan en una frontera más ordenada.

Mullin concluyó resaltando que la sólida coordinación histórica es la clave definitiva para alcanzar los estándares de seguridad que ambos países aspiran consolidar en el futuro cercano.