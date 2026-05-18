La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos envía a su Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin y a la Directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sarah Carter a México

Esto tras acordar reuniones con los funcionarios estadounidenses, tras la llamada reciente de Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en medio de la tensión bilateral en materia de seguridad.

Reuniones con Markwayne Mullin y Sarah Carter que serán en torno a la coordinación en seguridad, pero de las cuales Sheinbaum fue clara al decir que “cada quien opera en su territorio”.

Markwayne Mullin y Sarah Carter se reunirán con Sheinbaum en México

La presidenta Sheinbaum confirmó que sostendrá reuniones esta semana y la próxima con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Palacio Nacional.

Por lo que este próximo jueves 21 de mayo, Sheinbaum se reunirá con el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Mientras que con la Directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter se estará reuniendo Sheinbaum el próximo lunes 25 de mayo.

Ante las reuniones con los funcionarios, la mandataria Sheinbaum recalcó su interés por platicar con Sara Carter, ya que la secretaria fue quien participó en un documento estadounidense sobre prevención de adicciones, un enfoque que la Administración mexicana considera clave para reducir la violencia asociada al narcotráfico.

“¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Si quiere ayudar a México lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México para fortalecer a los grupos delictivos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum dice sí a la cooperación por la seguridad con Estados Unidos, pero “cada quien opera en su territorio”

Ante las reuniones que sostendrá Sheinbaum con los funcionarios de Estados Unidos, Markwayne Mullin y Sarah Carter, la presidenta de México dijo que sí a la cooperación entre naciones en temas de seguridad.

Sin embargo, Sheinbaum fue clara que para cooperar con Estados Unidos “cada quien opera en su territorio”.