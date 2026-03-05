Markwayne Mullin fue nombrado como el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en sustitución de Kisti Noem.

Esto en el marco del nombramiento de Kristi Noem al frente del “Escudo de las Américas”, reunión convocada por Donald Trump en Miami, Florida, con los líderes de 12 países latinoamericanos con la intención de formar un bloque para el combate a la migración.

Te contamos todo lo que sabemos de Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como:

¿Quién es Markwayne Mullin?

¿Cuántos años tiene Markwayne Mullin?

¿Cuál es el signo zodiacal de Markwayne Mullin?

¿Markwayne Mullin tiene esposa?

¿Markwayne Mullin tiene hijos?

¿Qué estudió Markwayne Mullin?

¿Cuál es la trayectoria de Markwayne Mullin? y más

¿Quién es Markwayne Mullin?

Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se ha desempeñado como senador y representante de Oklahoma desde 2013 y hasta el momento en que fue llamado a la titularidad de dicha secretaría.

Mullin entra en sustitución de Kristi Noem, destituida del cargo tras las polémicas relacionadas al actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, donde un ciudadano estadounidense murió el pasado 24 de enero 2026.

¿Cuántos años tiene Markwayne Mullin?

Markwayne Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, nació el 26 de julio de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Markwayne Mullin?

Ya que su cumpleaños es el 26 de julio, Markwayne Mullin nació bajo el signo zodiacal de Leo.

¿Markwayne Mullin tiene esposa?

Sí, Markwayne Mullin tiene esposa, se trata de Christie Mullin, con quien contrajo matrimonio hace 28 años.

¿Markwayne Mullin tiene hijos?

Markwayne y Christie Mullin tienen 6 hijos juntos, se trata de:

Jayce

Jim

Andrew

Larra

Ivy

Lynette

¿Qué estudió Markwayne Mullin?

Markwayne Mullin estudió Ciencias Aplicadas en Tecnología de la Construcción por el Instituto Tecnológico de la Universidad Estatal de Oklahoma; además tiene un doctorado honoris causa del Bacone College.

Cabe señalar que el ahora secretario de Seguridad Nacional tuvo que posponer sus estudios debido a la enfermedad de su padre, Jim Mullin, para poder hacerse cargo del negocio familiar, Mullin Plumbing.

¿Cuál es la trayectoria de Markwayne Mullin?

Markwayne Mullin, nombrado por Donald Trump como el nuevo secretario de Seguridad Nacional, previamente se había desempeñado como senador republicano por el estado de Oklahoma, cargo que ostentaría hasta el 3 de enero de 2027.

El ahora secretario, servía en el Comité de Servicios Armados del Senado, así como en:

Comité de Asignaciones

Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP)

Comité de Asuntos Indígenas

Además, Mullin es un ex luchador invicto de Artes Marciales Mixtas con un récord profesional de 5-0 e incluso fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016.

Asimismo, se describe como un “exitoso empresario, ganadero de vacas y terneros”.