Sara A. Carter es una reconocida periodista de investigación y excolaboradora de Fox News, cuya trayectoria profesional se ha enfocado en temas de seguridad nacional, narcotráfico e inmigración.

El 28 de marzo de 2025, Donald Trump anunció que asumiría el cargo como directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, nombramiento que se formalizó a inicios de 2026. Desde esa posición, ha sostenido reuniones con el Gabinete de Seguridad de México como parte de la agenda bilateral en materia de combate al tráfico de drogas.

¿Quién es Sara Carter?

Sara Carter participó en medios como “The Washington Times” y “The Washington Examiner”, donde sus investigaciones sobre los cárteles de Sinaloa y del Golfo le valieron reconocimientos como el National Headliner Award. Su capacidad para obtener exclusivas en zonas de alto riesgo la llevó a desempeñarse en Circa News antes de integrarse a Fox News.

Tras su nombramiento como directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, ha sido identificada como la “zar antidrogas”. Desde esa posición, ha enfatizado una política de cero tolerancia frente a la delincuencia.

¿Qué edad tiene Sara Carter?

Sara A. Carter nació el 31 de mayo de 1980, por lo que cumplirá 46 años en 2026.

¿Quién es el esposo de Sara Carter?

Sara A. Carter está casada con Marty Bailey, un héroe de guerra y exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU.

Su esposo perdió la vista debido a las heridas sufridas durante el conflicto en Afganistán, una historia personal que Carter comparte a menudo como parte de su profundo respeto por los veteranos y las fuerzas armadas.

Sara Carter, directora de la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos. (scarterdc/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Sara Carter?

Sara A. Carter es Géminis. Las personas de este signo, destacan por su versatilidad comunicativa y su curiosidad inagotable.

¿Sara Carter tiene hijos?

Sara A. Carter es madre de una familia numerosa junto a su esposo, Marty Bailey; sin embargo, ha optado por mantener su vida familiar en el ámbito privado, alejándola del escrutinio público.

¿Qué estudió Sara Carter?

Sara Carter es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad Politécnica del Estado de California (Cal Poly Pomona).

Además, cuenta con formación complementaria en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art.

¿En qué ha trabajado Sara Carter?

Sara A. Carter ha mantenido una destacada trayectoria tanto en medios de comunicación como en el ámbito político. Se ha identificado como partidaria de Donald Trump y ha expresado posturas críticas frente a diversas medidas adoptadas durante la administración de Barack Obama.