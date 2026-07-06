En Sinaloa, un operativo en el municipio de El Rosario resultó en 10 agresores abatidos, 3 detenidos y varias armas aseguradas, luego de un ataque previo contra la Marina.

En el municipio de El Rosario, elementos de Semar y SSPC repelieron un ataque, en el que 10 agresores perdieron la vida. Además, detuvieron a tres integrantes de un grupo delictivo Gabinete de Seguridad

Según informó el Gabinete de Seguridad, la primera agresión contra personal naval ocurrió cuando elementos realizaban labores preventivas en la comunidad San Marcos de Mazatlán.

En la confronta, tres elementos de la Marina resultaron heridos, mientras que un cuarto uniformado murió mientras recibía atención médica; “Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia”, señaló la dependencia.

Operativo en Sinaloa deja 10 agresores abatidos tras ataque a la Marina

Marinos fueron atacados mientras realizaban labores preventivas por las lluvias en Sinaloa

Según información oficial, el primer ataque se registró mientras elementos de la Marina realizaban labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, para detectar posibles riesgos de inundación en San Marcos de Mazatlán.

En la zona, fueron sorprendidos por integrantes de un grupo criminal que utilizó artefactos explosivos caseros para atentar contra el personal naval, dejando a cuatro de ellos heridos.

Después del ataque, los marinos heridos recibieron atención médica. Dos de ellos están fuera de peligro y uno murió, mientras que otro sigue en estado grave, de acuerdo con el informe de las autoridades.

En respuesta, la Marina desplegó un segundo operativo en El Rosario, donde se abatieron a 10 agresores y se detuvo a tres miembros de un grupo delictivo, a quienes se les incautaron armas, municiones y equipo táctico.

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En su conferencia de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a la familia del marino muerto y comentó que las autoridades federales seguirán dando información a medida que avancen las investigaciones.