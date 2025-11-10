Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto, acusa que el señalado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 debió salir en 2024 de prisión.

El abogado de Mario Aburto apuntó que el gobierno ha impedido su liberación, aunque el señalamiento de un segundo tirador sería la muestra de que la mentira acabará pronto.

Mario Aburto, tirador de Luis Donaldo Colosio Murrieta, “debió salir en 2024” alerta su abogado

Bajo una sentencia de homicidio calificado con premeditación y ventaja, Mario Aburto, ya cumplió su condena por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero sigue encarcelado.

En una entrevista que Jesús Gozález Schmal, su abogado, dio a Azucena Uresti, recordó que desde marzo de 2024 Mario Aburto debía estar en libertad, pero el gobierno lo está impidiendo.

Además de que Mario Aburto ha señalado violaciones en sus Derechos Humanos y se suman las teorías que lo ponen como un “chivo expiatorio”, su abogado salió a defenderlo.

Schmal apuntó que Mario Aburto fue sentenciado por la Ley de Baja California, y que su condena de 45 años fue cancelada por lo que debía seguir libre, aunque sigue encarcelado.

El abogado argumentó que debido a los movimientos que han existido en el Poder Judicial, como las elecciones, detuvieron la revisión de la condena de Mario Aburto y él sigue en prisión.

“El 24 de marzo de 2024 debió haber salido Mario Aburto de la prisión y la Fiscalía General de la República, interpuso un recurso de revisión que tomó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que iba a rechazarla, cuando se interpuso la reforma judicial y se paralizó todo”. Jesús Gozález Schmal, abogado.

Ante ello, Mario Aburto “quedó en prisión permanente” en la cárcel, aunque ya había completado su condena por homicidio.

Mario Aburto ve que Luis Donaldo Colosio Murrieta pudo haber recibido dos impactos de bala

El abogado de Mario Aburto apuntó que sigue en prisión aunque ya cumplió su condena y explicando su postura ante la detención de Jorge Antonio Sánchez.

Mario Aburto siempre se ha pronunciado inocente sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo que cree que la detención de Jorge Antonio Sánchez apunta a la verdad saliendo a la luz.

Además, señaló que posiblemente hubo dos tiradores, Jorge Antonio Sánchez y “El Ruco” de quien Mario Aburto siempre ha hablado, pero que murió un día después de los hechos contra el candidato a la presidencia.

“Si se desvela todo el suceso se darán cuenta que fueron dos disparos pero ninguno de Mario Aburto (...) Que México sabe una herida que tiene de tantos años”. Jesús Gozález Schmal, abogado.