La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió sobre el amparo que tramitó Mario Aburto: el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio seguirá en prisión.

Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por el caso de Luis Donaldo Colosio, sin embargo, tramitó un amparo que terminó con su orden de liberación el 23 de marzo de 2024, anulada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso de Mario Aburto pasó a la SCJN, que había empatado debido a la inhabilitación de Jorge Pardo Rebolledo , juez que dio libertad al presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio.

Mario Aburto se quedará en prisión por caso Luis Donaldo Colosio; esto determinó la SCJN

En la sesión ordinaria de la Primera Sala de la SCJN, se decidió que Mario Aburto no saldrá de prisión por el caso de Luis Donaldo Colosio, sin embargo, no es definitivo y la decisión podría depender de la familia del ex candidato presidencial.

El proyecto presentado en la SCJN por el ministro Juan Luis González Carrancá fue votado con tres ministros a favor y dos en contra:

Dicho proyecto propone la reposición del proceso de juicio de amparo de Mario Aburto pero con la participación de las víctimas del crimen, en este caso los afectados indirectos del magnicidio de Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con el comunicado de la SCJN, la Primera Sala sostiene que se debe escuchar a los ofendidos por el delito del asesinato de Luis Donaldo Colosio para efectos del juicio de amparo, correspondiente al derecho de las víctimas de saber la verdad.

Así como los derechos a un recurso efectivo, a la investigación, a la verdad y a obtener una reparación del daño, hechos que omitió el Tribunal Colegiado que dio la libertad a Mario Aburto durante su juicio de amparo.

Esto acorde con lo dispuesto en la Ley de Amparo , artículo 5 fracción III, inciso c), respetando a su vez los derechos humanos de la Constitución Mexicana y tratados internacionales: derecho a ser escuchado por un tribunal competente.

Mario Aburto: SCJN resuelve que se quedará en prisión (Especial)

¿Qué sigue para Mario Aburto? En nuevo juicio de amparo estarían familiares de Luis Donaldo Colosio

Si bien la SCJN revocó la sentencia que liberaba a Mario Aburto, se repondrá el juicio de amparo pero con la asistencia de las víctimas indirectas, es decir, la familia de Luis Donaldo Colosio.

De momento, no se ha mencionado cuándo podría tener lugar este nuevo juicio de amparo para Mario Aburto, y tampoco se han pronunciado los familiares de Luis Donaldo Colosio, como su hijo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas.

Fue la ministra Lenia Batres quien dio el voto decisivo en el proyecto que podría liberar Mario Aburto, ya que la Primera Sala de la SCJN había empatado, razón por la que se solicitó un integrante de la Segunda Sala.

La discusión de la Primera Sala de la SCJN fue privada, por lo que se desconoce si hubo discusión referente a Mario Aburto y el caso Luis Donaldo Colosio, con la participación de Lenia Batres sólo en este caso.