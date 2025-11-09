Jorge Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio, es detenido en Tijuana por la Fiscalía General de la República (FGR).

Jorge Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador de Colosio, es detenido por segunda vez

De acuerdo a la información, la FGR detuvo a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Intestigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Tijuana, quien desde hace tres décadas fue señalado como el presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 en Lomas Taurinas.

Detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega (Registro Nacional de Detenciones)

La primera vez que fue arrestado fue por el asesinato de Colosio, pues Jorge Antonio Sánchez Ortega llevaba una chamarra manchada con sangre del candidato del PRI a la presidencia ; además dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio que detecta residuos de pólvora.

También, varios testigos afirmaron haber visto a Jorge Antonio Sánchez Ortega huir en el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y se niega que él haya ayudado a transportar al candidato cuando estaba herido.

Sin embargo, fue liberado bajo el argumento de falta de elementos, aunque en 2024 la FGR solicitó su captura al ser identificado como el segundo presunto tirador del caso Colosio.

Él era el encargado de cubrir al candidato y fue liberado debido a un encubrimiento en el que estuvo involucrado Genaro García Luna, subdirector del Cisen.