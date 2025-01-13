Luis Donaldo Colosio se unió al trend “Debí tirar más fotos” y su publicación le rompió el corazón a México.

A través de su cuenta de TikTok, Luis Donaldo Colosio se sumó a “Debí tirar más fotos”, un trend que se hizo viral tras el lanzamiento del nuevo álbum de Bad Bunny.

Luis Donaldo Colosio utilizó el tren de “Debí tirar más fotos” para compartir fotografías junto a su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato a la presidencia de México.

En medio de su campaña presidencial, el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado tras un mitin en la colonia Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Luis Donaldo Colosio mostró fotografías inéditas de su padre; en algunas de ellas también aparecen su madre y su hermana.

Luis Donaldo Colosio se sumó a “Debí tirar más fotos” (captura de pantalla)

Luis Donaldo Colosio se sumó a “Debí tirar más fotos” y su publicación ya tiene más de 315 mil likes y casi 3 mil comentarios.

Muchos usuarios de TikTok hicieron comentarios del video de Luis Donaldo Colosio, quien ahora es senador del Congreso de la Unión por el estado de Nuevo León, y expresaron su dolor ante la muerte del entonces candidato a la presidencia.

“Luis Donaldo Colosio siempre nos dolerá a toda una generación de mexicanos” “Colosio nos dolió a todo México por generaciones” “Luis Donaldo Colosio, quien nos hubiera llevado a ser un gran México y nos dolerá por siempre, aunque ni cerca hayamos estado de su generación”, se leen algunos comentarios.

A pesar del sentimiento que inspira el tren “Debí tirar más fotos”, otros usuarios utilizaron la publicación de este video para expresar su inconformidad con la actividad política de Luis Donaldo Colosio.

“No te preocupes, desde el cielo te observa y se avergüenza” “Y estás con el partido que te lo quitó” “Lo triste es que has estrechado la mano con los que se lo llevaron a mejor vida”, se lee.