La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo en enero de 2026 el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, tras el voto favorable de seis ministros.

El Pleno de la SCJN tendrá la facultad de revisar el procedimiento penal bajo el sistema tradicional y definir si la sentencia de 45 años de prisión impuesta en 1994 prevalece o se modifica.

Con ello, se abre la posibilidad de que el máximo tribunal del país redefina el futuro judicial de Mario Aburto, en un proceso que busca garantizar los derechos de todas las partes.

Una vez que la SCJN atrajo el caso de Mario Aburto por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Pleno tendrá la facultad de establecer el parámetro para analizar el procedimiento penal sobre el magnicidio.

Es decir, el asesinato de Luis Donald Colosio se analizará bajo el sistema penal tradicional, con el objetivo de garantizar los derechos del entonces candidato presidencial y de Mario Aburto.

Es de recordar que la FGR frenó el 9 de diciembre de 2025 la sesión en el que Tribunal Federal definiría de manera definitiva el amparo presentado por Mario Aburto, mediante el cual buscaba su libertad.

Ahora, con los nuevos ministros electos democráticamente, se definiría si la sentencia de hasta 45 años en prisión impuesta en 1994 prevalece o se modifica.

Una vez que el expediente llegue a la Corte y se elabore el proyecto, la SCJN discutirá y votará la sentencia definitiva para determinar el futuro de Mario Aburto.