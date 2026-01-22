Sara Irene Herrerías, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedó impedida de participar en el caso de Mario Aburto, sentenciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Las causas se deben, según señaló la propia Sara Irene Herrerías Guerra, a que durante casi nueve años fue titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.

Es de recordar que el Pleno de la SCJN aceptó atraer el caso de Mario Aburto para definir si la sentencia de 45 años de prisión -impuesta en 1994- prevalece o se modifica.

La ministra Sara Irene Herrerías se retira del caso Aburto por razones éticas y de imparcialidad

Con el voto favorable de seis ministros, la SCJN tendrá dentro de sus facultades discutir el caso Aburto; sin embargo, Sara Irene Herrerías Guerra manifestó su impedimento para intervenir.

Tal como explico, ese organismo tuvo a su cargo la investigación penal relacionada con el asesinato de Colosio Murrieta, a través de fiscalías especializadas en delitos sociales y políticos.

“Respetuosamente declaré mi impedimento para formar parte de la discusión, en razón de que la investigación penal sobre los hechos … están relacionados con el homicidio del entonces candidato a la Presidencia de la República, licenciado Luis Donaldo Colosio, cuya carpeta de investigación … estaba en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la que fui titular por casi 9 años … y cuya investigación estuvo a mi cargo durante mi gestión” Ministra Sara Irene Herrerías

Aunque reconoció la autonomía de los agentes del Ministerio Público, señaló que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía otorga a sus titulares facultades de dirección y coordinación, lo que podía comprometer la imparcialidad judicial.

Por razones éticas y de imparcialidad, la ministra Sara Irene Herrerías solicitó excusarse formalmente y no participar en la discusión ni votación del asunto en la SCJN.

SCJN podría redefinir sentencia de 45 años de prisión de Mario Aburto

En el 2026, ahora con los nuevos ministros electos democráticamente, la SCJN definiría si la sentencia de hasta 45 años en prisión impuesta en 1994 prevalece o se modifica.

La medida pretende que el máximo tribunal del país redefina el futuro judicial de Mario Aburto, en un proceso que busca garantizar los derechos del victimario y la víctima.

Una vez que el expediente llegue a la Corte y se elabore el proyecto, la SCJN discutirá y votará la sentencia definitiva para determinar el futuro de Mario Aburto.