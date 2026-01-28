A casi un mes del accidente que dejó 14 personas muertas, se confirmó la detención de Felipe de Jesús Díaz, operador del Tren Interoceánico, tras revelarse el dictamen de la FGR.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención del maquinista fue efectuada en Chiapas, momentos después de que las investigaciones federales apuntaran a exceso de velocidad como causa del accidente del 28 de diciembre de 2025.

En consecuencia, la FGR informó que buscará ejercer acción penal contra el operador del Tren Interoceánico por los delitos de:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Registro de detenciones Felipe de Jesús Díaz (Captura de pantalla)

Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad, establece el dictamen de la FGR

Solo un día después de la detención del maquinista, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que el Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad al momento de descarrilar el 28 de diciembre de 2025.

En su mensaje dirigido a medios, detalló que la velocidad máxima permitida para pasar por las curvas del Tren Interoceánico es de 50 kilómetros por hora.

No obstante, al revisar los registros de la caja negra, la FGR encontró que el día del accidente, el Tren Interoceánico viajaba a una velocidad de 65 kilómetros por hora, superando el límite permitido por 15 kilómetros.

Esta versión concuerda con la de los sobrevivientes de este accidente, quienes relataron que el Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad y que incluso pensaron que se había quedado sin frenos.

“Sentimos que el tren venía muy fuerte… no sabemos si se quedó sin frenos… Muchísima gente está ahí tirada" Sobreviviente

Tren Interoceánico no presentaba fallas en frenos al momento de descarrilar

Gracias a la información contenida en la caja negra, Ernestina Godoy señaló que no se encontraron fallas en los frenos del Tren Interoceánico ni en la estructura ferroviaria que cruza por Oaxaca.

Agregó que datos de la caja negra muestran que el tren sí pudo reducir su velocidad en estaciones previas al punto del accidente, lo que indica que el sistema de frenado funcionaba correctamente.

“No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, esto significa que su funcionamiento era el adecuado”, sostuvo la fiscal Ernestina Godoy.