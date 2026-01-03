La Fiscalía General de la República (FGR) informó el martes 2 de diciembre de 2025 que finalmente tiene bajo su resguardo la caja negra del Tren Interoceánico que se accidentó y dejó 14 personas muertas.

Según informó la FGR en un comunicado, las unidades de investigación fueron las encargadas de extraer la información de la caja negra del Tren Interoceánico, la cual será resguardada en una bodega de indicios.

Este avance en las diligencias se realizó bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria.

FGR reitera reparación integral del daño a víctimas del Tren Interoceánico

También en sus redes sociales, la FGR indicó que antepondrá la reparación integral del daño a las víctimas y dará continuidad al desarrollo de las diligencias para integrarlas a la carpeta de investigación.

Caja negra del Tren Interoceánico ya está bajo resguardo de la FGR

Como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) entregó la comparecencia del Apoderado Legal del Ferrocarril implicado, en la cual se aportaron diversos indicios que se anexaron a la indagatoria.

De igual manera, se añadió que continúa la elaboración de los dictámenes periciales de expertos de la AIC en las materias de:

Genética

Química forense

Informática

Ingeniería civil

Arquitectura

Otras especialidades

Por su parte, informó la FGR, organismos como la FECOR y la CEAV seguirán de cerca el estado de salud de las personas que continúan hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Dichos organismos también realizan los trabajos necesarios para establecer contacto con todas las víctimas, incluyendo personas lesionadas, ilesas, así como con familiares de las personas que murieron.