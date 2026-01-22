La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión el pasado 21 de enero de 2026 con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en Palacio Nacional, para tratar temas de interés nacional, entre ellos el avance del dictamen sobre el accidente del Tren Interoceánico.

"Es el seguimiento de algunos temas en particular que me interesaba conocer, reconociendo la autonomía de la fiscal. Hay algunos temas que nos interesan; uno fue, sin que me diera detalles, cuándo podría estar listo el dictamen del Tren Interoceánico. Me manifestó que la próxima semana estará listo" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Tras el encuentro, la mandataria subrayó su respeto a la autonomía de la FGR, aunque reconoció su interés en conocer el estado de algunas investigaciones relevantes para el país, particularmente la relacionada con el Tren Interoceánico.

La presidenta añadió que durante la reunión también se abordaron otros asuntos relevantes que requieren seguimiento institucional.

Dictamen de la FGR sobre el Tren Interoceánico podría estar listo la próxima semana, revela Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este jueves 22 de enero de 2026, realizada desde Puebla, la presidenta Sheinbaum aclaró el contenido del diálogo con Ernestina Godoy y confirmó que el dictamen de la FGR sobre el accidente del Tren Interoceánico podría darse a conocer la próxima semana, aunque no se precisó una fecha exacta.

El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando el tren se descarriló en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y cientos de heridos.

Después del siniestro, la Fiscalía General de la República inició los peritajes correspondientes, los cuales incluyen el análisis de la caja negra del tren, dispositivo que registra información clave como velocidad, frenado y posibles fallas técnicas en la vía.

De acuerdo con lo señalado por la presidenta, los resultados de estos peritajes permitirán conocer con precisión las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Sheinbaum reitera respeto a la autonomía de la FGR de Ernestina Godoy

Aunque el dictamen del Tren Interoceánico fue el tema central de la reunión, Sheinbaum reconoció que también se trataron otros asuntos “relevantes y de interés público” vinculados con la seguridad nacional, sin ofrecer mayores detalles.

Finalmente, la mandataria reiteró su respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República y al trabajo de su titular, Ernestina Godoy, al tiempo que afirmó que su gobierno tiene como prioridad conocer la verdad de los hechos para garantizar justicia a las víctimas.