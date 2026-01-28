La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, envió un mensaje a las víctimas del Tren Interoceánico tras registrarse la detención del operador, identificado como Felipe de Jesús Díaz.

“Reitero mi solidaridad con las víctimas y familiares de quienes perdieron la vida”. Ernestina Godoy

En el mensaje dirigido a víctimas, Ernestina Godoy reiteró que la FGR seguirá trabajando incansablemente para darles justicia a las personas que perdieron la vida en el Tren Interoceánico.

FGR comunicado (Especial)

Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad, explica Ernestina Godoy

A casi un mes del accidente que dejó 14 personas muertas y decenas más heridas, la fiscal Ernestina Godoy dio a conocer el dictamen de la FGR sobre el accidente del Tren Interoceánico del 28 de diciembre 2025.

En un mensaje dirigido a medios, explicó que la causa del accidente habría sido el exceso de velocidad, debido a que la velocidad máxima permitida para pasar por las curvas del Tren Interoceánico es de 50 kilómetros por hora.

A pesar de lo establecido, Felipe de Jesús Díaz habría acelerado peligrosamente hasta 65 kilómetros por hora, lo que provocó que el convoy se saliera de las vías ferroviarias.

Por estos hechos, Ernestina Godoy detalló que el operador sería acusado por los siguientes delitos:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Es de recordar que los sobrevivientes de este accidente relataron que el Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad y que incluso pensaron que se había quedado sin frenos.