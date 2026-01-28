Ricardo Mendoza Cerón, segundo detenido por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La noche de hoy martes 27 de enero se dio a conocer que suman ya dos personas detenidas por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
El segundo detenido es identificado por el Registro Nacional de Detenciones como Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de no supervisar ni intervenir antes ni después del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
