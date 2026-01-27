La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó en un mensaje dirigido a medios que el Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad al momento de descarrilar el 28 de diciembre de 2025.

“El exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional [...] Previo al lugar del siniestro el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente” Fiscal Ernestina Godoy

Sobre esto, la titular de la FGR explicó que en el registro llamado Horario Ferroviario Vigente se establece que, en el tramo donde ocurrió el accidente, la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora.

No obstante, al revisar los registros de la Caja Negra, la FGR encontró que el día del accidente el Tren Interoceánico viajaba a una velocidad de 65 kilómetros por hora, superando así el límite permitido por 15 kilómetros.

Tren Interoceánico no presentaba fallas al momento de descarrilar

También en el mensaje dirigido a medios, la titular de la FGR señaló que no se encontraron fallas en el Tren Interoceánico ni en la estructura ferroviaria que cruza por Oaxaca.

“No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, esto significa que su funcionamiento era el adecuado”, explicó la fiscal Ernestina Godoy.

Al reiterar que el descarrilamiento se debió al exceso de velocidad, detalló que el Tren Interoceánico implicado alcanzó velocidades superiores a los 111 kilómetros por hora en las rectas, cuando el límite es de 70.

Esto significaría que el operador del tren aceleró 41 kilómetros por encima del límite autorizado, mientras que en la curva donde ocurrió el accidente aceleró 15 kilómetros por encima de lo permitido.

FGR va por acciones penales contra operador del Tren Interoceánico

Derivado de las investigaciones, la FGR informó que buscará ejercer acción penal contra el operador del Tren Interoceánico por presuntas omisiones que dejaron un saldo de 14 personas muertas.

A la luz de los hechos, se le investigará por su probable comisión de los siguientes delitos:

Homicidio culposo

Lesiones culposas